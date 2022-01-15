РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CIT

Искандер-М перебрасівают к границам Украины

В направлении к границам Украины Россия перебрасыват оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М.

Военная техника доставляется из Восточного военного округа на западное направление, говорится в сообщении расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Что известно о переброске Искандеров

Несколько дней назад в Twitter появилось видео, снятое на Дальнем Востоке. На кадрах опознаны по контурам ОТРК 9К720 Искандер-М, покрытые брезентом.

"За все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-нибудь другую технику, кроме этих двух машин комплекса Искандер-М", — отмечают в CIT.

Техника также была замечена 13 января на видео, которое было снято в Свердловской области. На нем прочие машины комплекса Искандер-М (9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91), а также автопоезда с КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами.

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"Они используются для перевозки длинных ракет комплекса", — уточняют в CIT.

Отмечается, что по косвенной информации из открытых источников техника выехала со станции Дивизионная в Улан-Уде и со станции Биробиджан-2.

/ CITeam

Технику стягивают к границам Украины

"Эти соединения, имеющие на вооружении Искандеры, входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий. Ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении. О переброске 107-й ракетной бригады "к Украине" также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой", — сообщают аналитики.

"В Минобороны РФ объясняет все учениями. Впрочем, мы помним, что они уже это делали в 2014 году", – говорят в CIT.

Переброска войск РФ на границу Украины

Ранее CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

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