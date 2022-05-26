РФ перебрасывает резервы и готовит захват юга Украины – разведка

Оккупанты перебрасываютт новые силы на юг Украины / Reuters

Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно, мы видим, насколько мощную разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что в эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные сооружения. Строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерение России захватить и удерживать эти территории", - отметил представитель МОУ.

Ранее сообщалось о том, что тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать из населенных пунктов Херсонской области, находящихся под российской оккупацией, в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают захватчики.

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