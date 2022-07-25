РФ продиктуют условия капитуляции, как фашистской Германии – экс-глава МИД

Владимир Огрызко / УНИАН

Даже в случае смены власти в РФ, российский менталитет будет оставаться таким, каким он был – захватническим и шовинистическим, заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, если Россию доведут до экономического краха, и она потерпит поражение на поле боя, то диктовать условия будет коалиция государств, которые одержат победу в этой войне.

"Перечень требований может быть совершенно разным. Среди требований должно быть безусловное прекращение войны в Украине, возвращение Украине Крыма и Донбасса, Грузии – Северной Осетии и Абхазии, Молдове – Приднестровья, колоссальные репарации и восстановление всего того, что натворила и разрушила Россия на постсоветском пространстве, осуждение российских военных преступников и передача их в руки международного правосудия и тому подобное", - не исключил собеседник.

Вместе с тем Огрызко не исключает, что рано или поздно РФ продиктуют условия, как когда-то продиктовали условия капитуляции фашистской Германии: "Ведь разницы между фашизмом и рашизмом фактически нет, более того, в некоторых случаях россияне продемонстрировали, что они еще большие фашисты, чем те, что принесли столько горя на территорию нашего государства".

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Напомним, ранее Огрызко заявил: угроза того, что Украину принудят к подписанию невыгодного соглашения наподобие Минск-3 невелика.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Запад будет помогать Украине в войне с РФ столько, сколько это потребуется.

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