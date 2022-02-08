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Рисунки на миллион: украинский учитель обрел невероятный дар после инсульта

8 февраля 2022, 18:35

Через несколько лет к мужчине вернулась память и он начал рисовать левой рукой.

картины
Картины / visnyk.lutsk.ua

В селе Залесцы Луцкого района сельский учитель Николай Ткачук после пережитого инсульта обрел невероятный дар. Мужчина стал рисовать уникальные картины.

Как пишет Вестник, Николая уже 10 лет нет в живых, но его судьба стоит того, чтобы о ней рассказать.

Мужчина был учителем и директором местной сельской школы, но в его жизнь пришла беда.

Вначале у него умер отец. А потом в 42 года – родной брат Петр. Позже – 34-летняя сестра Леся.

Николай не плакал и не подавал виду, что убит горем. Он старался все держать в себе, когда у него произошел инсульт, после которого единицы остаются в живых.

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"Его дети - Ульян и Камила, жена Тамара, сразу вместе с врачами бросились спасать родного человека. Трудно передать словами, что им пришлось пережить, чтобы вернуть к жизни Николая", - пишут местные СМИ.

Картины учителя Николая Ткачука, оо которых невозможно оторвать глаз

Жена Николая всегда была рядом и помогла ему вернутся к жизни. Через несколько лет к мужчине вернулась память и он начал рисовать левой рукой.

"Картины Николая Ткачука очень самобытны. У них невероятный магнетизм. Когда начинаешь рассматривать, уже нельзя оторваться. Очень много он изображал лес. Это и неудивительно. Ведь село Залесцы расположено вблизи живописного леса. Кстати, отец Федор Николай был лесником. И с детских лет много времени проводил в той роще. Как говорится, вырос там", - описывает его картины друг.

Николай после инсульта прожил еще одиннадцать лет. Он написал более 100 картин.

Ранее писали, что доктор Евгений Комаровский рассказал, почему повышается давление и как не нужно действовать при головной боли. Головная боль не является симптомом повышенного давления, а наоборот - именно из-за нее может подскочить давление.

Также украинский врач Евгений Комаровский дал полезные советы, как продлить жизнь. По его словам, нужно заниматься спортом и сексом, а еще - окружать себя хорошими людьми.

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