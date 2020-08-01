У Авакова рассказали, почему в МВД решили ликвидировать террориста из Полтавы

Преступник был опасен и мог бросить гранату в полицейских - Геращенко / УНИАН

Злоумышленник из Полтавы был вооружен гранатой и представлял серьезную опасность. Решение о его ликвидации было принято в связи со сложившейся обстановкой.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, правоохранители пришли к выводу, согласно которому террорист был готов совершить преступление. Состояние его психики характеризовалось как нестабильное – в руке у него была граната со снятой чекой, он мог бросить ее в любую минуту.

"Он мог ее бросить в сторону сотрудников полиции, поэтому было принято решение о его ликвидации", - сказал Геращенко.

Также чиновник добавил, что сотрудники правоохранительных органов были заранее проинструктированы, поэтому, как только произошел выстрел, полицейский смог отскочить без вреда для собственного здоровья.Читайте такжеЛуцкий террорист Кривош раздал заложникам доллары: очевидцы рассказали подробности – СМИ

Кроме того, злоумышленника разыскивали 8 дней, за это время он мог сдаться полиции.

"В данном случае эти действия были обоснованы. Роман Скрипник мог сдаться полиции в любой момент за все эти восемь дней, однако он этого не сделал", - подчеркнул Геращенко.

В субботу, 1 августа, спустя 8 дней поисков полиция нашла полтавского террориста Романа Скрипника в Полтавской области. Злоумышленник был ликвидирован сотрудниками подразделения Корд.

Позже глава МВД Арсен Аваков показал видеозапись, на которой был зафиксирован момент ликвидации террориста.