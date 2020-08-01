"Полтавский Рэмбо" ликвидирован: в ГБР сделали важное заявление

В ГБР оценили ликвидацию полтавского захватчика / УНИАН

В ночь на субботу, 1 августа, правоохранители застрелили полтавского "Рэмбо" Романа Скрипника, который после захвата в заложники копа 8 дней скрывался. В Государственном бюро расследований заявили, что пока не будут проводить расследование о возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации захватчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР на запрос РБК-Украина.

"На данный момент нет обстоятельств считать действия правоохранителей (во время ликвидации Скрипника, - ред.) неправомерными", - проинформировали в ведомстве.

Отметим, ряд СМИ 1 августа распространили информацию, что ГБР начало расследование по факту убийства Скрипника и возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации злоумышленника.

Читайте такжеКак ликвидировали "полтавского террориста" Скрипника: Аваков показал видеоНапомним, спустя 8 дней поисков правоохранители нашли и ликвидировали полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского. По данным правоохранителей, это произошло ночью 1 августа возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области. Мужчину застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом.

"У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь...", - сообщил в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.