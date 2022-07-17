"России, как избитой собаке придется уходить": в РФ запугивают родственников отказников

Врио командующего 41 армией РФ Олег Короткевич запугивал семьи военнослужащих 35 отдельной мотострелковой бригады.
Российские военные командиры запугивают родственников военнослужащих РФ, отказывающихся участвовать в войне против Украины.
Временно исполняющий обязанности командующего 41 армией РФ Олег Короткевич сказал во время встречи с семьями военнослужащих 35 отдельной мотострелковой бригады, что "доски позора" с фото отказников скоро будут устанавливать в городах. Соответствующая запись была опубликована в Сети.
"Доска позора есть, но она расположена в подразделениях, мы ее в городе пока не размещаем. Но мы ее обязательно разместим, поверьте. И каждый позор будет узнаваем в лицо", – сказал он.
При этом Короткевич также продвигал пропагандистские нарративы о необходимости продолжения войны с Украиной.
"Может ли наш президент объявить по телевизору: "Да, я принял решение остановить специальную военную операцию". Может? Конечно может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все зря? Раз. И весь тот оставшийся недобитый национализм, он за год придет к нам. Потому что нашему государству, как избитой собаке, придется уходить оттуда. Мы же не можем себе этого позволить, как бы тяжело нам не было", — сказал он.
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Дезертирство в армии РФ
Ранее сообщалось о том, что в России растет числе военных, которые отказываются от участия в войне в Украине. Их имена вывешивают на "досках позора".
В частности, сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины.
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