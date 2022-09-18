Россия бросает боевиков из ОРДЛО и отказывается лечить раненых - разведка

Больница РФ / МЧС России, скрин

Больницы в России отказываются лечить так называемых "добровольцев" из ОРДЛО.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, между боевиками и российскими солдатами назревает конфликт.

По данным разведки, боевики из "ЛДНР" жалуются на отношение со стороны командования и других подразделений оккупационных войск.

Так, в частности один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери возле Авдеевки, но не смог получить медицинскую помощь. Раненых доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, однако медики отказались их лечить.

"Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был образован по программе добровольной мобилизации БАРС - боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования", - говорится в сообщении.

Также назревает конфликт между боевиками ОРДЛО и Вооруженными силами России. При отступлении россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.

Война в Украине

Напомним, один из оккупантов в телефонном разговоре пожаловался своему отцу на работу артиллерии армии России. По его словам, артиллерия "позорная" и неточная – бьет по своим же войскам. Украинская армия, как сказал захватчик, усиленно наносит удары по позициям российских подразделений.

Ранее российский военный, который на тот момент находился в Изюме Харьковской области, рассказал своей подруге о тяжелых боях против Вооруженных сил Украины. Он призвал не верить российской пропаганде и заявил о больших потерях в рядах войск России.

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