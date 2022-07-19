"Ужасная, позор России, по нам больше бьет": оккупант пожаловался на собственную артиллерию

Российский военный рассказал отцу о тяжелых боях войск РФ с армией Украины / ВСУ и ua.depositphotos.com

Солдат войск России пожаловался своему отцу, что артиллерия оккупационной армии работает неточно, удары наносятся по российским позициям. Также он рассказал, что ВСУ усиленно бьют войска РФ на поле боя. Об этом говорится в опубликованной Главным управлением разведки Минобороны Украины аудиозаписи телефонного разговора.

Как сообщает ГУР, российский военный в разговоре со своим отцом сказал ему, что силы обороны Украины усиленно бьют по войскам РФ.

Читайте такжеАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович"Все подряд по нам крыли. Там мясо, страшно", - сказал он.

Отец спросил, как работает российская артиллерия. Сын в ответ ему сказал, что она "ужасная".

"Она у нас ужасная, папа. Позор России. Она по нам больше бьет", - подчеркнул оккупант.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сказал, что на восточном фронте, в Донецкой и Луганской областях, вражеские войска продолжают проводить атаки. Оккупанты пытаются вытеснить украинские военные подразделения со своих позиций.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что войска России продолжают атаковать на Донбассе. Но у них нет сил и резервов для перехода к наступлению. После оккупации Северодонецка и Лисичанска их наступательная активность снизилась. Однако захватчики по-прежнему ставят перед собой задачу взять весь регион.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, на данный момент войска РФ не могут пойти на усиление войны против Украины. У захватчиков для этого нет сил и средств. Российская армия сталкивается со сложностями, вторую неделю она не может пойти в наступление на Донецком направлении.

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