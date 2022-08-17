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Россия готовила 38 000 резервистов для войны с Украиной, но согласились только 8 тысяч – ВСУ

17 августа 2022, 17:07

Страна-агрессор РФ провалила подготовку резервистов для войны против Украины.

Российские военные
Даже за более 200 тысяч рублей в месяц резервисты отказываются воевать против Украины - СтратКом ВСУ / Reuters, УНИАН

Министерство обороны России в 2021 году проводило учения, в которых приняли участие 38 000 резервистов. Но в итоге воевать против Украины согласились не более 8 тысяч человек. Речь идет о 20 батальонах по 400 человек. Вместо контрактов, с такими бойцами подписывают другие договора. Их "добровольческие" подразделения, где предлагают 205 тысяч рублей в месяц, не входят в структуру российских вооруженных сил. Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба СтратКома ВСУ, российское Минобороны в прошлом году на границе с Украиной провело учебные военные маневры в рамках программы БАРС (боевой армейский резерв специальный). Участвовали 38 тысяч военных. Однако реально воевать против Украины среди них согласились только 8 тысяч человек.

"Этот проект позиционировали как "военную службу на полставки", а добровольцы рассматривали проект как бесплатную "поездку на рыбалку". В государственных СМИ бойцов БАРСа называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 000 рублей в месяц", - отмечается в сообщении.

В ВСУ подчеркнули, что Минобороны РФ, вместо полноценных контрактов, подписывает с такими бойцами договора, где не указываются наниматели и плательщики. Формально БАРС не входит в состав российского оборонного ведомства, статус такой структуры вызывает вопросы. Из-за этого участники данной группировки сталкиваются со сложностями во время оформления статуса ветерана, в лечении и выплате денежных средств.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины нуждается в большем количестве оружия для борьбы с войсками России. По словам гаранта, на Западе, когда говорят о желании победы Киева над Москвой, не должны забывать об оказании украинскому государству военной помощи на соответствующем уровне. Иначе война пойдет вглубь Европы, которую, в том числе, сейчас защищают и ВСУ.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин полагает, что сроки войны зависят от решения Путина и его готовности проводить и в дальнейшем истощать российскую экономику. По мнению дипломата, уход Путина ничего не изменит – действующие политические элиты в Москве в целом рассматривают Украину в качестве вражеского государства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, рассуждая об оптимальных для ВСУ шагах на войне с Россией, заявил, что Киев серьезно рассматривает вариант с уничтожением Крымского моста. Как подчеркнул чиновник, логистическую артерию снабжения войск оккупантов нужно разрушить. Подоляк не исключил новые инциденты в оккупированном Крыму уже в ближайшие месяцы.

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