Россия превратится в Северную Корею: эксперт рассказал о последствиях после потери Крыма

По словам Александра Палия, в России на фоне сложной экономической ситуации может образоваться несколько зон влияния под контролем США и Китая.

Возвращение Крыма Украине военным путем станет политическим ударом по руководству России / УНИАН, unsplash.com

Возвращение Крыма Украине военным путем станет политическим ударом по руководству России, что станет толчком к превращению РФ в Северную Корею. Как рассказал в интервью Главреду историк, политический аналитик Александр Палий, потеря Крыма все же не станет ключевым фактором для распада РФ.

"Не из-за Крыма напрямую, а в основном из-за экономической ситуации. То есть из-за образовавшегося коллапса, отсутствия экономического будущего. Следовательно, на территории РФ могут образоваться несколько зон влияния.

Как писал Главред, ранее американское издание The Hill сообщало, что танки, которые Запад даст Украине, ухудшат ситуацию для оккупационных войск России в Крыму, но такого шага недостаточно.

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Все зависит, прежде всего, от готовности США поставить Киеву дальнобойные снаряды. Успешность Владимира Путина на посту президента РФ напрямую зависит от того, сможет ли Москва удержать Крымский полуостров. В Белом доме считают, что если ВСУ удастся отвоевать Крым, Украина серьезно усилит свои позиции на будущих переговорах.

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