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Россия уже начала "расшатываться" и скоро потеряет свои "колонии" - Данилов

1 сентября 2022, 22:32

По мнению Данилова, только тогда, когда РФ потеряет все свои "колонии", можно будет говорить о ее дальнейшей судьбе.

Данилов войска РФ
Россия уже начала расшатываться - Данилов / Коллаж УНИАН

Страна-агрессор уже начинает понемногу "расшатываться", а те народы, которые она когда-то колонизировала, сейчас хотят отделиться. Говорить о том, что будет с РФ после нашей победы, можно будет только тогда, когда Россия потеряет все свои "колонии", сообщил в интервью Наталье Мосейчук Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Должна произойти очень простая вещь: РФ должна избавиться от тех колоний, которые она захватила в XIX-XX веке... Нам надо понимать, что Россия - одна из немногих стран, которая в современном XXI веке имеет колонии... РФ забрала у этих людей язык, традиции, она забрала у них культуру, она их колонизировала. Потому что то, что у них там есть - это колонии, их надо освободить, чтобы эти народы стали свободными", - отметил он.

По мнению Данилова, только тогда, когда РФ потеряет все свои "колонии", можно будет говорить о ее дальнейшей судьбе. Он отметил, что народы Ичкерии и Татарстана уж точно не хотят быть в составе страны-агрессора.

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"Они даже не хотят иметь отношения к РФ, они начинают потихоньку шататься", - добавил Данилов.

война в Украине военная агрессия РФ Алексей Данилов
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