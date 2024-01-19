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Россияне "любят убивать": у Зеленского предупредили о рисках новой воны в Европе

Алексей Тесля
19 января 2024, 10:21
Михаил Подоляк раскрыл тревожный сценарий в случае выигрыша РФ в войне.
Михаил Подоляк, российский танк
Михаил Подоляк рассказал о рисках новой войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

После победы Украины в войне с РФ в запасе будет 25-50 лет для переосмысления европейского пространства безопасности и предпринятия соответствующих мер.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Каналу 24, комментируя заявления представителей Запада о вероятности столкновения с РФ через 3-5 лет.

"Если Россия выиграет, то тогда у вас нет 3-5 лет, потому что война будет завтра. Здесь другой вопрос возникает – успеете ли вы существенно нарастить свое военное производство? Сколько это будет стоить? Сегодня – это 50 миллиардов или 100 миллиардов для Украины прямой военной помощи, а завтра – это 1,5 триллиона долларов или евро, которые вы должны вложить в свои программы безопасности", - отметил он.

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Советник главы ОП считает, что остается вопрос о том, будет ли готовность среди людей западных стран защищаться от российского нашествия, как это делает Украина.

"Если учесть, что российская армия на тот момент действительно будет выглядеть совсем иначе, чем в начале вторжения в Украину. Это будет армия насыщенная людьми, очень любящими убивать, умеющими это делать, имеющими опыт", - добавил Подоляк.

Ранее у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне. У демократии нет времени на долгие дискуссии и бюрократию, убежден Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк рассказал о том, что Россия запустила стратегию против Украины. Москва намерена разжигать конфликты по всему миру, чтобы отвлечь союзников от оказания помощи Украине, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал жесткое заявление в адрес Владимира Путина. За преступления кремлевской верхушки должна наступить уголовная ответственность, убежден президент.

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военная агрессия РФ Михаил Подоляк война России и Украины
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