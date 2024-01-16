"Запад стоит перед выбором": у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне

У демократии нет времени на долгие дискуссии и бюрократию, убежден Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк спрогнозировал исход войны с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Выигрыш России в войне изменит систему международной безопасности, потому что в новых реалиях будет прав тот, кто способен на большее насилие, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как пишет он в Telegram, экономика России почти в 14 раз больше украинской, однако совокупные ресурсы антивоенной (демократической, проукраинской) коалиции значительно превышают российские, поэтому вопрос проигрыша РФ не должен вообще стоять.

"В то же время мы заходим на третий год полномасштабной войны, когда РФ благодаря третьим странам и компаниям-прокладкам научилась обходить санкции, увеличила оборонный бюджет и вместе с Ираном и Северной Кореей активно развивает полноценный "террористический ОПК", – отметил представитель ОП.

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Вместе с тем он уверен в том, что у демократии нет времени на долгие дискуссии и бюрократию, а глобальный Запад поставлен перед выбором: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской России, которая значительно уступает возможности государств НАТО.

"Победа РФ изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где будет прав не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие", – добавил Подоляк.

/ t.me/M_Podolyak

Ранее Подоляк рассказал о том, что Россия запустила стратегию против Украины. Москва намерена разжигать конфликты по всему миру, чтобы отвлечь союзников от оказания помощи Украине, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал жесткое заявление в адрес Владимира Путина. За преступления кремлевской верхушки должна наступить уголовная ответственность, убежден президент.

Ранее Зеленский заявил о том, что диктатор Владимир Путин украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами. "Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится, мы должны измениться", - сказал Владимир Зеленский.

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