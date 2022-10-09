Россияне после взрыва на Крымском мосту бегут с полуострова: на выезде пробка в 6 километров

На выезде из Крыма образовалась большая пробка / Скриншот видео The Insider

Россияне после взрыва на Крымском мосту начали бежать с оккупированного Крыма. На выезд с полуострова 9 октября образовалась 6-километровая пробка. Паника окутала местных коллаборантов и граждан РФ, которые после 2014 года приехали жить на Крымский полуостров.

Как сообщает The Insider, россияне стали бежать с оккупированного Крыма после того, как на Крымском мосту случился взрыв. В частности, 9 октября образовалась большая 6-километровая пробка их автомобилей, направляющихся на выезд с полуострова.

Россияне бегут из Крыма / Соцсети

На мост пропускают исключительно легковые автомобили, на другом транспорте проехать нельзя.

Волонтерское сообщество InformNapalm сообщает, что паника окутала россиян, которые после 2014 года переехали жить в Крым, и местных коллаборантов. Такие настроения продиктованы не только взрывами, но и выводом российских кораблей из бухт на оккупированном полуострове.

"Уничтожение российского флота в Крыму оставит остров фактически открытым для деоккупации. Это может произойти очень быстро, как и деоккупация Харьковщины. Фактически каждый последующий шаг россиян на оккупированных территориях провоцирует еще больше панических настроений у коллаборантов, или россиян, заселившихся во время оккупации", - подчеркивается в сообщении.

Взрыв на Крымском мосту

На Крымском мосту рано утром, 8 октября, прогремел мощный взрыв. Предположительно, произошла детонация взрывчатки, которая якобы была заложена в грузовик. Обрушилась часть дороги на эстакаде.

Источники СМИ в Службе безопасности Украины заявили, что подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба не комментирует данную информацию.

Британский генерал лорд Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту Россия может перейти к террору против мирных украинцев и применению ядерного оружия. По его мнению, Путин захочет отомстить Украине.

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