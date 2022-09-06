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Россиянка за границей ударила девочку из Украины из-за подушки с изображением воина ВСУ

6 сентября 2022, 11:01

Инцидент произошел в самолете Вена – Валенсия. Россиянка ударила ребенка ладонью в спину и притворилась спящей. Мать девочки написала заявление в полицию.

Киевлянка Роксолана с детьми
Киевлянка Роксолана рассказала о неприятном инциденте с россиянкой в самолете / Фото facebook.com/roksolana.malyy

В самолете Вена – Валенсия неадекватная россиянка ударила девочку из Украины. Мама пострадавшей украинки написала заявление в полицию. Что стало причиной инцидента, точно неизвестно, но возможно приступ агрессии у гражданки РФ вызвала подушка с вышитым военнослужащим ВСУ и русским военным кораблем, которая была у ребенка.

О том, что произошло, рассказала в Facebook мама девочки - киевлянка по имени Роксолана.

Женщина летела из Австрии в Испанию. Когда дочка выходила в уборную на борту самолета, то получила от россиянки удар ладонью в спину.

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"Селена хочет в туалет, складывает столик, с сиденья перед ней продвигается рука в наш ряд, замахивается и дает ей оплеуху, которая пришлась по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю, что произошло, поворачиваюсь к Селене. Она выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось, и что ей очень неприятно. Испуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди – дамочка лет 50-ти с закрытыми глазами, вроде спит", – написала украинка.

Пока дочь была в уборной, Роксолана решила провести эксперимент. Она разложила и сложила столик перед сиденьем Селены, якобы имитируя возвращение ребенка на место. В это время там, где должна была стоять девочка, появилась рука и "смачно замахнулась". На этот раз "удар" пришелся по воздуху.

Украинка обратилась к соседке на английском языке с просьбой объяснить свои действия. 50-летняя россиянка игнорировала Роксолану и продолжала делать вид, что спит. Тогда украинка позвала бортпроводника для разрешения конфликтной ситуации. Агрессивная пассажирка сразу не отреагировала и на него, однако тот не сдавался.

"Мадам не выдерживает, поворачивается ко мне и говорит: "Женщина, ваши дети невоспитанные!" (по-русски, – ред.). Дальше она несет чепуху, я не вижу места для диалога и снова на английском говорю, что разговор завершен", - написала украинка.

На этом странное поведение россиянки не закончилось. После посадки бортпроводник обратился к женщине на английском языке с просьбой собрать свои вещи и покинуть самолет первой. Тогда россиянка повернулась к украинке и попросила перевести слова бортпроводника.

"Дальше было 5 минут жалобных попыток извиниться, просьбы "решить между нами", пока возмущенные пассажиры, которым все еще приходилось оставаться на местах, громко не выразили свое возмущение. Мадам вышла. За ней попросили выйти меня с детьми. Нас эскортировали отдельно от мадам, собрали данные и показания, инструктировали по дальнейшим действиям", – прокомментировала Роксолана.

Киевлянка обратились за медицинским обследованием ребенка и подала заявление в полицию относительно инцидента.

"У Селены признаков физических травм, к счастью, не обнаружено. Вместо этого, несомненно, имел место вред, причиненный ее психическому состоянию", – резюмировала женщина.

Заявление в полицию
Заявление в полицию / Фото facebook.com/roksolana.malyy

Как сообщал Главред, в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

В одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

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