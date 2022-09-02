'Если бы не украинцы паршивые': россиянка устроила истерику, потому что ВСУ ликвидировали ее брата и дядю

Россиянка устроила истерику в сети, потому что ВСУ ликвидировали ее брата и дядю/ Telegram Гончаренко, Facebook Комахидзе

Россиянка Кристина Смирнова начала истерить в сети из-за ликвидации в Украине ее брата и дяди. ВСУ уничтожили их на фронте в июле один за другим – о гибели дяди сообщили как раз через несколько дней после похорон брата.

После этого гражданка страны-агрессора начала бросаться проклятиями в сторону украинцев. Вместо того, чтобы осознать, что ее родные были ликвидированы, потому что отправились в другое государство убивать украинцев, она начала саму же Украину обвинять "во всех бедах". При этом россиянка написала, что ее родственники якобы "отдали жизнь за Украину", и что "если бы не Украина, они были бы живы". О сответствующем посте россиянки сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, обнародовав скрин.

Гончаренко отреагировал на неадекватный пост гражданки страны-агрессора с сарказмом – посоветовал для ее семьи взять скидку в похоронном агентстве.

"Скоро еще о твоем отце придет весть. Вы там бы скидку в похоронном агентстве взяли что ли", – отметил он.

OSINT-расследователь Иракли Комахидзе после соответствующей публикации Гончаренко провел свое исследование и узнал более подробную информацию о ликвидированных оккупантах и их семье.

Он рассказал, что сама истерившая в сети россиянка – это Кристина Смирнова из Кемерова 1995-го года рождения. До замужества она носила фамилию Шуменкова. Она активна в соцсетях – ВКонтакте и Одноклассниках.

Кристина Смирнова/ Facebook Комахидзе

Кем были двое ликвидированных оккупантов

Комахидзе также установил личности обоих оккупантов – брата и дяди Кристины.

"Жмур №1, брат Кристины – Никита Шуменков. День рождения 26 октября 1999 г. Мариинск Кемеровской области. Страницы в соцсетях неактивны. На одной из относительно свежей странице ВК местом жительства указан г. Наро-Фоминск, с учетом чего можно предположить, что молодой оккупант служил по контракту в "Таманской МСД (мотострелковой дивизии. – ред.)", – рассказал расследователь.

Никита Шуменков/ Facebook Комахидзе

При этом в открытых источниках нет официального некролога о гибели Никиты. Его имя и фамилия упоминаются лишь в одном из блогов, где публикуются имена 200-х российских оккупантов. В этом списке под номером №4596 есть и Никита Шуменков. Отмечается, что он танкист. Однако Комахидзе обратил внимание, что ссылка на первоисточник "убита".

"Жмур №2, дядя Кристины – Виталий Калентьев. День рождения на странице его ВК указано 19 августа 1992 (не соответствует действительности), г. Владивосток. Есть заброшенная страница в соцсетях. Примечательно, что официального некролога по поводу гибели Виталия в открытых источниках нет, разве что пара упоминаний в соцсетях от 19 и 21 августа с формулировкой "в Юрге попрощались с воином, который погиб в Украине", – написал расследователь.

Ликвидированному оккупанту было 43 года, он служил в 74-й мотострелковой бригаде.

Виталий Калентьев/ Facebook Комахидзе

Ликвидация российских оккупантов в Украине

Ранее сообщалось, что украинские воины "подарили билет на концерт Кобзона" сепаратистке Ирине Шиш (Кравчук), имевшей позывной "Мультик". Она была родом из Донецка и воевала против Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что в Украине "демилитаризовали" дежурного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатова был командиром шестой батареи второго гаубичного артиллерийского дивизиона 200-й артиллерийской бригады.

Кроме этого, украинские воины ликвидировали на фронте российского рядового-контрактника, который имеет фамилию, созвучную с символом российского вторжения "Z" – Юрия Зезегова. Российский захватчик так хотел воевать против ВСУ, что преодолел для этого аж более 2,2 тысячи километров – приехал из села Усть-Кулом Республики Коми.

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