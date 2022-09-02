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ВСУ уничтожили сепаратистку из Донецка по прозвищу "Мультик"

2 сентября 2022, 13:47

Оккупантка воевала против ВСУ и была "денацифицирована" украинскими воинами во время боевых действий.

Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка
Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка/ Telegram Штирлиц

Украинские воины "подарили билет на концерт Кобзона" сепаратистке Ирине Шиш (Кравчук), которая имела позывной "Мультик".

Она была родом из Донецка и воевала против Вооруженных сил Украины. О ее ликвидации украинскими бойцами сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

"Оккупантка Ирина Шиш (Кравчук) с позывным "Мультик" из Донецка сделала "шаг доброй воли" – официально денацифицирована и демилитаризована", – говорится в сообщении.

На обнародованных военным скриншотах видно, что смерть сепаратистки подтвердили российские группы в социальных сетях. При этом подробности ее гибели неизвестны.

Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка
Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка / Telegram Штирлиц
Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка
Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка / Telegram Штирлиц

Ликвидация российских оккупантов в Украине

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира отряда специального назначения российских оккупантов Василия Тонких. Офицер Росгвардии командовал подразделением "ДНР". Он был ликвидирован под Угледаром Донецкой области.

Также сообщалось, что в Украине "демилитаризовали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатова был командиром шестой батареи второго гаубичного артиллерийского дивизиона 200-й артиллерийской бригады.

Кроме этого, украинские воины ликвидировали на фронте российского рядового-контрактника, который имеет фамилию, созвучную с символом российского вторжения "Z" – Юрия Зезегова. Российский захватчик так хотел воевать против ВСУ, что преодолел для этого аж более 2,2 тысячи километров – приехал из села Усть-Кулом Республики Коми.

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