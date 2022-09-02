"Прямой капитуляции России не будет": экс-депутат Госдумы РФ назвал причину

Экс-депутат Госдумы РФ назвал причину, по которой Путин не примет капитуляцию / скриншот

Президент Российской Федерации Владимир Путин не подпишет пакт о капитуляции, потому что у него есть ядерное оружие.

Как заявил бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Геннадий Гудков в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным, это его не убережет от своеобразного Нюрнбергского процесса.

"Путин никогда не передаст власть добровольно. Когда он уйдет по каким-то другим причинам, то все обрушится в России. Не потому, что Путин все держит, это как последняя ниточка, на которой виси груз, и когда она перегниет, то все это рухнет", - отметил политик.

По его словам, Путина и его окружение от своеобразного Нюрнбергского процесса не убережет ядерное оружие, потому что власть перейдет в другие руки.

"Они будут отстранены от власти и тогда над ними начнется процесс. Прямой капитуляции России не будет, потому что есть ядерные бомбы. То есть не стоит ждать подписания пакта капитуляции. Путина свергнут свои же, как минимум, и это произойдет в обозримом будущем. У них нет другого варианта", - подытожил Гудков.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своих планов в отношении Украины. Вероятно, осенью и зимой РФ будет продолжать усилия по захвату нашей страны, в том числе с применением новых сил.

Ранее сообщалось о том, что из лексикона Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.

Выступая на открытии форума Армия-2022, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.

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