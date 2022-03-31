"Российская армия для нас - сладкая булочка": один из командиров Интернационального легиона

Адвайзер / скриншот из видео

Приблизительно 20-30 тысяч человек находятся на польской границе и желают присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины. Об этом сообщил командир спецподразделения Интернационального легиона обороны Украины при ГУР Минобороны, позывной которого "Adviser".

"Желающих вступить в легион очень много. Это около 20-30 тысяч, которые находятся на границе между Польшей и Украиной. Мы не можем всех взять. Мы отбираем действительно профессионалов, которые знают, что такое специальное назначение", ‒ говорит он.

"Adviser" добавил, что эти люди приехали воевать Украину точно не ради денег.

"Их мотивация – поддержание мира и демократии во всем мире. То, что они увидели, те видео, общение с людьми, которые находятся на этой поразившей их территории, поэтому они приехали поддержать нас. Американцы – это действительно профессионалы. У меня есть люди из разных стран мира, они действительно профессионалы", – сказал командир.

"Adviser" также рассказал о своем опыте войны против российской армии.

"Российская армия для нас как сладкая булочка. Для армии, которая воюет 9 лет. У нас воюют мужчины, средний возраст которых 30 лет. А у них, что я видел, - по 50 килограммов дети, которые держать оружие не умеют, не то что воевать", ‒ говорити он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание присоединиться к обороне Украины и Европы – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. С призывом к гражданам других государств выступил президент Украины Владимир Зеленский.

После этого стало известно, что украинцы из Французского Иностранного легиона поедут защищать страну от РФ. Их отпускают защищать свою страну в полной боевой экипировке. Обычно они участвуют в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО.