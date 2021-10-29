С лоукоста на шикарный Rolls-Royce: в Борисполе засекли необычного пассажира

В Борисполе увидели необычного пассажира

Волонтер и автогонщик Алексей Мочанов обнародовал в Facebook фото из международного аэропорта Борисполь, на котором зафиксирована встреча пассажира, сэкономившего на перелете, но не отказавшегося продолжить дальнейшее путешествие роскошным лимузином.

"Квинтэссенция всего. Борисполь. Райнаир из Мадрида и у трапа Роллс-Ройс на харьковских номерах. Не скажу, что только у нас на RR ездят по 500 км в одну сторону, хватает уникумов, тем более, дорога от Харькова до Киева от Полтавы просто автомагистраль/бан/страда, это факт. Но лоукост и встречающий его Роллс-Ройс - это вышак, конечно", — подписал опубликованное фото Мочанов, заметив при этом, что экономия в таком случае очень сомнительна.

Задержание сестер Савченко в Борисполе

Экс-нардеп Надежда Савченко и её сестра Вера пытались попасть в Украину через поддельные COVID-сертификатыо вакцинации. Женщины были задержаны сотрудниками Госпогранслужбы в аэропорту "Борисполь" при проверке документов о прохождении вакцинации, которые у них, по данным полиции, имели явные признаки поддельных.

Бумаги изъяты, по факту их использования открыто уголовное производство по ст. 358 ККУ. В ближайшее время полицией будет принято решение о вручении подозрения.