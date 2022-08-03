Садиста вычислили: Лубинец рассказал об оккупанте, кастрировавшем пленного ВСУ

В Сети вычислили исполнителя преступления. Также удалось найти все его данные, включая адрес и номера телефонов.
Правоохранители устанавливают личности российских оккупантов, причастных к преступлениям против украинцев, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, недавно появилось видео, как оккупанты издеваются над нашим пленным солдатом, а затем его убивают.
В Сети вычислили исполнителя преступления. Также удалось найти все его данные, включая адрес и номера телефонов.
"Мне сообщили, что в тот же день, когда были размещены эти фото и видео, было открыто уголовное производство, и этот человек был установлен уже до конца дня. Все доказательства собраны, продолжается процесс передачи этих материалов в международные инстанции", - – рассказал Лубинец.
Напомним, на днях в сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Читайте еще:
- "Эти варвары готовы начать термоядерную войну": историк назвал условие применения ядерного оружия РФ
- Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефон
- Оккупант потерял сознание во время просмотра видео со зверской пыткой украинского военного