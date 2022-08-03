Садиста вычислили: Лубинец рассказал об оккупанте, кастрировавшем пленного ВСУ

Военный РФ-садист / Скриншот

Правоохранители устанавливают личности российских оккупантов, причастных к преступлениям против украинцев, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, недавно появилось видео, как оккупанты издеваются над нашим пленным солдатом, а затем его убивают.

В Сети вычислили исполнителя преступления. Также удалось найти все его данные, включая адрес и номера телефонов.

"Мне сообщили, что в тот же день, когда были размещены эти фото и видео, было открыто уголовное производство, и этот человек был установлен уже до конца дня. Все доказательства собраны, продолжается процесс передачи этих материалов в международные инстанции", - – рассказал Лубинец.

Напомним, на днях в сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.

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