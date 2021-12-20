Зеленский заявил о защите Европы от агрессивной политики Кремля

По словам Зеленского Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России.
Президент Украины Владимира Зеленский по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы заявил, что на сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации.
По его словам, речь идет о защите Европы от агрессивной политики Кремля.
"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача - сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", - отметил Зеленский на брифинге.
Саммит "Люблинского треугольника"
В понедельник, 20 декабря, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Литвы Гитанаса Науседы и их польского коллеги Анджея Дуды, которая имеет неформальное название "Люблинского треугольника".
Встреча проходила в госрезиденции "Синегора" на Прикарпатье.
Дуда и Науседа прибыли в "Синегору", где их встретил глава украинского государства.
Три лидера "Люблинского треугольника" обсуждали важнейшие вопросы безопасности и способов противостояния России.
После окончания встречи будет подписано совместное заявление президентов Украины, Польши и Литвы.
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Войска России у границ Украины
О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.
Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.
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