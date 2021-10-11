Сбил насмерть 10-летнюю девочку: в Киеве суд более 3 лет не может вынести приговор подозреваемому

Островский будет находиться под стражей до 9 декабря 2021 года / УНИАН

Печерский райсуд города Киева в понедельник, 11 октября, избрал новую меру пресечения Кириллу Островскому – водителю автомобиля марки Hummer, который в 2018 году сбил насмерть 10-летнюю девочку и скрылся с места преступления. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 9 декабря 2021 года. Приговор по резонансному делу не могут вынести уже более 3 лет.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 11 октября Печерский районный суд города Киева применил к Кириллу Островскому, который на автомобиле Hummer в 2018 году сбил насмерть 10-летнюю девочку и бежал от полиции, новую меру пресечения. Он будет находиться под стражей до 9 декабря 2021 года.Читайте такжеСмертельное ДТП с "Хаммером" в Киеве: суд арестовал Кирилла Островского

Известно, что подозреваемый в смертельной аварии в Киеве Кирилл Островский в начале октября вышел из следственного изолятора. Судья была в отпуске и не успела избрать ему меру пресечения в установленные законом сроки. Также этому способствовали действия адвокатов Островского.

Резонансное ДТП в центре Киева в 2018 году

25 июля 2018 года Кирилл Островский, 1995 года рождения, бывший боксер, владелец и руководитель фирмы Fit & Sweet, сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки. Девочка и ее мать переходили дорогу на зеленый свет. На своем автомобиле Hummer он двигался еще несколько десятков метров, пытаясь скрыться от полиции. Оказал сопротивление во время задержания и отказался сдавать тест на наличие в крови алкогольных и наркотических веществ.

Пострадавшая девочка от полученных травм погибла в машине скорой помощи.

Островскому с 2018 года каждые 2 месяца продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако за 3 года приговор ему так и не вынесли.