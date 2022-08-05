СБУ проводит обыски у Бродского, в деле фигурируют бизнесмен и его сын – СМИ

Бродский уже прокомментировал ситуацию / Википедия

Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского в рамках дела о незаконной добыче песка и неуплате налогов в течение 2017-2019 годов. В деле фигурирует сам предприниматель и его сын. Бродский называет дело "заказом".

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в ресторане Калина, Речпорту и у коммерческого директора Бродского СБУ проводит обыски.

Мероприятия проводятся в рамках производство о незаконной добыче песка и неуплаты налогов в 2017-2019 годах. Фигурируют в деле сам Бродский и его сын.

Бродский в комментарии УП назвал дело "заказом".

"Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?" –заявил Бродский.

Издание указывает, что в 2016 году появились сведения, согласно которым строительство в Киеве речного вокзала, который должны были переделать в ресторанную галерею, находится во владении компании, связанной с бывшим главой Госкомпредпринимательства Михаилом Бродским и парламентарием Нестором Шуфричем.

Шуфрич подтвердил участие в покупке акций речного порта.

Журналисты программы Схемы выяснили, что деятельность жилого комплекса Rybalsky не соответствует требованиям Киевсовета по условиям договора аренды земельного участка, а частное акционерное общество Киевский речной порт не выполняет своих обязательств по использованию земельного участка "для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса, а не с целью стройки.

Хозяйственный суд Киева еще в июне 2017 года отказал киевской прокуратуре в иске, в рамках которого требовалось ликвидировать договор аренды участка в Подольском районе, где шла стройка жилого комплекса Rybalsky, и вернуть землю общине.

Напомним, ранее в Нацполиции рассказали об обысках в особняке главы политсовета ОПЗЖ, пророссийского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Правоохранители обнаружили там показную роскошь, включая "Золотого жеребца Медведчука", произведения мировых художников и гардеробную шуб Марченко.

Также сообщалось, что обыски прошли и у домработницы семьи Медведчука. У женщины обнаружили около полумиллиона долларов.