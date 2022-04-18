Золотой жеребец Медведчука: появились детали обыска во дворце кума Путина

Виктор Медведчук

Полицейские обследовали шикарный особняк арестованного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Как пишет советник главы МВД Антон Геращенко, имение поражает показной роскошью.

"Пшонка - профан по сравнению с этими господами Все тут поражает кричащей роскошью - от золотого жеребца Медведчука (Янукович просто нервно курит со своим батоном) до произведений мировых художников и целой комнаты-гардеробной для шуб Марченко", - пишет он.

Советник главы МВД пишет, что "украденные национальные богатства украинцев, вперемешку с сотнями миллионов украденных у Путина денег спрятаны в этой безумной роскоши".

"Даже пес в конце видео, кстати, не выдержал этого безумия и поспешил сбежать за ворота. Межигорье Януковича - хижина на курьих ножках по сравнению с этим быдло-Версалем, построенным на украденные у Путина деньги", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились фотографии роскошного вагона, который принадлежит скандальному нардепу от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Как рассказали журналисты Следствия.инфо, "золотой вагон" Медведчука - необычный подарок его жены Оксаны Марченко.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день вагон-ресторан стоит на специально построенной железнодорожной платформе в имении Медведчука в Пуще-Водице.

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