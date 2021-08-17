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Сектор-приз от Минздрава: Ляшко объявил подарок ко Дню Независимости уколовшимся от COVID-19

17 августа 2021, 13:05
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Украинцы должны понять, что вакцинация – единственный способ уберечься от коронавируса, сказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко
Украинцы, которые сделают прививку от коронавируса с 18 августа, получат билет на концерт на День Независимости - Ляшко / УНИАН

Уже со среды, 18 августа, украинцы, которые сделают прививку от коронавируса в центрах массовой вакцинации, получат билет на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится на НСК Олимпийский 24 августа. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что кампания по вакцинации украинцев против COVID-19 не должна останавливаться несмотря праздничные дни. Поэтому люди, которые сделают прививку с 18 августа в центрах массовой вакцинации, получат билеты на праздничное мероприятие.Читайте такжеВрач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа в НСК "Олимпийский", - сказал Ляшко.

Также он призвал украинцев, которые еще не вакцинировались от коронавируса, тщательно все обдумать и понять, что только прививка станет эффективной защитой от вирусной инфекции.

"(Нужно, - ред.) пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, уже показывающий результат", - подчеркнул Виктор Ляшко.

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"Бонусы" за прививку от COVID-19 в Украине

В Министерстве здравоохранения в середине июля говорили о том, что в будущем власти могут запустить системы так называемых внутренних коронавирусных паспортов. По этим документам вакцинированные смогут посещать кафе, рестораны и ТРЦ.

Главный санитарный врач Игорь Кузин уточнял, что такие решения принимаются Кабмином. По его словам, подобные меры, при которых вход в развлекательные заведения будет только для вакцинированных, могут запустить во время жесткого карантина в Украине.

При этом Кузин сказал, что бонусы для тех, кто сделал прививку от COVID-19, возможны только тогда, когда вакцинируется 50% населения.

Минздрав новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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