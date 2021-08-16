Бонусы в обмен на прививку от COVID-19: Минздрав поставил условие украинцам

В Украине продолжится вакцинация работников критической инфраструктуры - Кузин / УНИАН

Бонусы и привилегии в Украине для тех, кто сделал прививку от COVID-19, появятся только тогда, когда привьются 50% населения. При этом власти сейчас рассматривают возможность закрытия общежитий, где мало вакцинированных людей. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью изданию Укринформ он рассказал о том, что никаких привилегий ни для кого не будет до тех пор, пока не вакцинируется половина населения в Украине. Как только 50% сделают прививки, то власти, возможно, будут готовы рассмотреть такую возможность.

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По его словам, сейчас государство ставит перед собой задачу завершить вакцинацию работников критической инфраструктуры. В частности, работников сферы общественного транспорта и медработников.

"Сейчас Минздрав будет больше фокусироваться на стимуляции тех людей, которые являются работниками критической инфраструктуры, допрививать их до минимально рекомендованных уровней. Речь идет о работниках транспорта, медицинских работниках", - добавил Кузин.

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Кроме того, по его словам, власти стремятся решить проблему с вспышками коронавирусной инфекции в общежитиях. Многие студенты не могут делать прививку, так как не достигли 18 лет. Не исключено, что общежития, где проживает малое количество вакцинированных людей, могут прекратить свою работу.Читайте такжеПод ударом – школы, кафе и транспорт: Украину ждут ограничения для тех, кто не привился от COVID-19

"…И мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях… Скоро мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем внедрять. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или – с декабря. Один случай инфицирования в общежитии – это по сути самоизоляция для всех жителей, и на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?" – подчеркнул Игорь Кузин.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут разрешить работу торгово-развлекательных центров по специальной системе. Речь идет о разрешении работать заведениям в том случае, если 80% их сотрудников сделали прививку от COVID-19.

Бонусы для тех, кто сделал прививку от коронавируса

В середине июля в Минздраве заявляли, что в будущем в Украине могут запустить систему так называемых внутренних COVID-паспортов, а кафе, рестораны и ТРЦ смогут посещать только лица, которые вакцинировались от коронавируса.

Главный санврач Игорь Кузин уточнил, что подобные решения являются прерогативой правительства. Впрочем, по его словам, меры, согласно которым развлекательные заведения будут посещать только вакцинированные, могут ввести во время локдауна в Украине.