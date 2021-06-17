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Школьник, которого в Виннице сбила пьяная "вдрабадан" женщина, записал видеообращение

17 июня 2021, 10:30
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13-летнего Андрея Тарасюка выписали из больницы. Впереди у него еще несколько операций. Тем временем виновница ДТП вышла на свободу под залог.

Пострадавший в ДТП мальчик выписан из больницы / скриншот

Из больницы выписали 13-летнего Андрея Тарасюка, которого три недели назад в Виннице на тротуаре сбила пьяная водитель Наталья Дзись.

Парню предстоит еще несколько операций и длительная реабилитация, но юноша старается держаться уверенно и улыбается. Он записал видео и поблагодарил всех за поддержку, передает ТСН.

"Меня уже выписали из больницы, но мне еще предстоит несколько операций, спасибо всем за поддержку", — сказал Андрей.

Украинцы желают пострадавшему мальчику скорейшего выздоровления и возмущаются по поводу того, что виновницу ДТП выпустили на свободу под залог.

"Отпустили для того, чтобы она снова в состоянии алкогольного опьянения сбила еще кого-то? Эй, где наше правосудие ??? Те, кто сидят на тронах судейских, вы думаете вы бессмертны?? Сегодня такое произошло с этим несчастным парнем, а завтра такое случится (не дай Бог) с кем-то из вас или вашими родными! Все под Богом ходим!!!"

"Я хочу только, чтобы судье, которая выпустила под залог эту с*ку, пришлось такое же пережить, и чтобы коллеги также спокойно выпустили под залог виновного!!!"

"Скоро люди будут творить самосуд, потому что эту страну ничего не изменит".

"Под суд нужно отдать не только водителя, но и того судью"

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Пьяное ДТП в Виннице - что известно:

В конце мая в Виннице 43-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка.

Автомобиль летел на скорости и не вписался в поворот. Сначала внедорожник протаранил бетонный забор, а потом его отбросило на парня. Головой мальчик накололся на металлический штырь.

Женщина была очень пьяна и едва держалась на ногах. Содержание алкоголя в ее крови в 16 раз превышало допустимый уровень.

Андрей с многочисленными переломами и открытой травмой головы неделю находился в коме. Ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию.

Водителя — Наталью Дзись — на время следствия суд отпустил под залог в 180 тыс. грн. Оказалось, что нарушительница больна алкоголизмом и стоит на учете у нарколога.

Родители Тарасюка утверждают, что женщина-водитель дала на лечение мальчика только 10 тысяч гривен, и этого не хватает даже на один день терапии.

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