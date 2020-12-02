Штраф до 24 тыс. грн: Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 18 лет

Законопроект поддержали 309 парламентариев.
Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за проект закона №3628, которым предусматривается запрет на продажу электронных сигарет и специальных жидкостей гражданам, не достигшим совершеннолетия. Систематическое нарушение закона обернется продавцам штрафом до 24 тысяч гривен.
Законопроект №3628 авторства премьер-министра Денис Шмыгаля поддержали 309 народных депутатов. Инициатива предполагает ужесточение административной ответственности и запрет на продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли возраста 18 лет. Фактически запрет на продажу электронных сигарет приравняли к аналогичному запрету на продажу несовершеннолетним табачных изделий.
Что запретили продавать лицам, не достигшим 18 лет
- Электронные сигареты
- Жидкости для электронных сигарет
- Устройства для потребления табачных изделий без сгорания
- Товары детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты
Нарушение запрета на продажу данных товаров предполагает штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумом доходов граждан – 6800 – 13600 грн.
Под нарушением данного закона предполагается продажа вышеуказанных товаров несовершеннолетним на торговых площадках.
Продажа таких товаров лицам, не достигшим совершеннолетия, вне торговых площадок, предусматривает штраф с конфискацией товара и выручки от проданных устройств.
В случае повторного нарушения одним лицом такого закона в течение года штраф составит от 13600 до 23800 грн с конфискацией товара.Читайте такжеУченые выяснили, как связано курение электронных сигарет и коронавирус
Электронные сигареты - последние новости
Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 23 ноября предложил ввести дополнительный акциз на крепкие спиртные напитки и табачные изделия, включая электронные сигареты, с целью пополнения финансирования системы здравоохранения.
В январе Кабмин планировал усилить ограничения продажи табачных изделий с целью снижения распространения сигарет среди молодежи.