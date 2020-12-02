Штраф до 24 тыс. грн: Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 18 лет

Штраф за продажу электронных сигарет лицам до 18 лет составит от 6800 до 23800 грн / УНИАН

Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за проект закона №3628, которым предусматривается запрет на продажу электронных сигарет и специальных жидкостей гражданам, не достигшим совершеннолетия. Систематическое нарушение закона обернется продавцам штрафом до 24 тысяч гривен.

Законопроект №3628 авторства премьер-министра Денис Шмыгаля поддержали 309 народных депутатов. Инициатива предполагает ужесточение административной ответственности и запрет на продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли возраста 18 лет. Фактически запрет на продажу электронных сигарет приравняли к аналогичному запрету на продажу несовершеннолетним табачных изделий.

Что запретили продавать лицам, не достигшим 18 лет

Электронные сигареты

Жидкости для электронных сигарет

Устройства для потребления табачных изделий без сгорания

Товары детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты

Нарушение запрета на продажу данных товаров предполагает штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумом доходов граждан – 6800 – 13600 грн.

Под нарушением данного закона предполагается продажа вышеуказанных товаров несовершеннолетним на торговых площадках.

Продажа таких товаров лицам, не достигшим совершеннолетия, вне торговых площадок, предусматривает штраф с конфискацией товара и выручки от проданных устройств.

В случае повторного нарушения одним лицом такого закона в течение года штраф составит от 13600 до 23800 грн с конфискацией товара.Читайте такжеУченые выяснили, как связано курение электронных сигарет и коронавирус

Электронные сигареты - последние новости

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 23 ноября предложил ввести дополнительный акциз на крепкие спиртные напитки и табачные изделия, включая электронные сигареты, с целью пополнения финансирования системы здравоохранения.

В январе Кабмин планировал усилить ограничения продажи табачных изделий с целью снижения распространения сигарет среди молодежи.