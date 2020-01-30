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В Раде предложили ограничить продажу сигарет украинцам: что известно

30 января 2020, 14:37

Предлагается ввести ряд ограничений для уменьшения распространения сигарет среди молодежи.

Сигареты
Минимальный возраст для продажи табачных изделий в Украине может быть увеличен / Бритиш Американ Тобакко

Минимальный возраст для продажи табачных изделий в Украине может быть увеличен.

Кому откажут продать сигареты

Как рассказала народный депутат от Слуги народа Лада Булах, также предлагается ввести ряд других ограничений для уменьшения распространения сигарет среди молодых людей.

"В этом законопроекте мы одинаково регулируем и ограничиваем продажу всех видов сигарет для людей до 21 года (с 18 лет сейчас, - ред.). Это было сложное и дискуссионное решение, однако оно на сто процентов уменьшит вред табачных изделий для здоровья детей. Согласно различным европейским и американским исследованиям, 95% взрослых курильщиков впервые попробовали сигареты до 21 года", - подчеркнула она.

Запрет рекламы и одинаковые упаковки: что ждет курильщиков

Она пояснила, что законопроект предусматривает введение небрендированных одинаковых упаковок непривлекательного цвета для всех сигарет, увеличение размера изображений медицинских предупреждений до 65% с 40% от размера пачки.

Читайте такжеВ Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местахТакже предполагается отсутствие уличной рекламы, выкладок сигарет в супермаркетах и ларьках, полный запрет рекламы табака в интернете и соцсетях.

Вокзалы, общежития и офисы: где запретят курить

Нардеп обратила внимание на то, что местные органы самоуправления смогут дополнительно определять общественные места, где курение запрещено.

В то же время, будет расширен список общественных мест, полностью свободных от курения - сюда добавятся вокзалы, общежития, офисы и рабочие места.

Электронные сигареты и ароматизаторы: на что наложат бан

Кроме того, законопроект полностью запрещает оборот ароматизированных сигарет.

"Законопроект имплементирует директиву Европейского Союза от 2014 года, в частности, запрет сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами и вкусовыми добавками, которые имитируют фрукты и имеют более мягкий и привлекательный вкус. Сейчас такие изделия составляют лишь 10% от всего рынка сигарет, однако дети покупают их в первую очередь, когда начинают пробовать курить", - сказала она.

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Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде под номером №2813, вносит изменения в ряд законов Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Напомним, ранее в Верховной Рады Украины предложили ввести налог на никотиносоедржащие жидкости для вейпа и электронных сигарет.

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