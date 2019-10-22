"Парить - здоровью вредить": в Украине хотят обложить налогом вейперов

Любители вейпа в ближайшее время могут быть вынуждены платить больше за свое пристрастие

Депутаты Верховной Рады Украины предлагают ввести налог на никотиносоедржащие жидкости для вейпа и электронных сигарет. Автором предлолежния является избранник от Слуги народа Владлен Неклюдов.

Соответсвующий законопроект под номером 2295 уже опубликован на сайте Верховной Рады.

По состоянию на сегодняшний день текст самого проекта закона, а также сопроводительные документы к нему еще не опубликованы.

Читайте также100 грн за пачку: в Украине сигареты подорожают уже с начала годаСтоит отметить, что это не первый случай запрета продажи подобных товаров: так депутаты еще ранее предложили запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

По словам коллеги Неклюдова, депутата Лады Булах, Украине стоит внедрить стандарты защиты от табака, отличные от тех, которые сейчас используются в странах Европейского Союза.

Как сообщалось ранее, цена на пачку сигарет в Украине может к началу следующего года подскочить до ста гривен. Также эксперты прогнозируют рост стоимости стиков для электронных сигарет.