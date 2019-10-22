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Сто гривен за пачку: в Украине сигареты подорожают уже с начала года

Олег Громов

журналист

22 октября 2019, 12:09

В ноябре пачка сигарет может вырасти в цене на 7 процентов, а с Нового Года – на 40 процентов.

Сигареты
Сигареты в Украине подорожают до европейского уровня / Бритиш Американ Тобакко

Страсти вокруг принятого Верховной Радой Украины 4 октября 2019 года закона №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по внедрению единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное страхование" и переходным положениям, которые в режиме правок в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива" продолжают разгораться с новой силой.

Не перестают "бунтовать" крупные производители сигарет в Украине. 18 октября руководство Бритиш Американ Тобакко заявило об остановке производства сигарет на своем заводе в Прилуках. Подобное заявление также прозвучало и со стороны руководства компании Филипп Моррис Украина.

Сигареты подорожают, но на сколько?

Суть поправок сводится к тому, что устанавливается торговая наценка (маржа) на сигареты для оптовой и розничной продаж на уровне 7 и 13% соответственно от максимальной розничной цены (МРЦ).  А производители сигарет обязаны будут продавать свою продукцию дистрибуторам по цене, которая будет не выше 80% от МРЦ. И это - не включая повышения акцизного сбора, который также ощутимо ударит и по производителям, и по потребителям табачной продукции.

Со всем этим, конечно же, не могут согласиться, табачные компании Украины, которые считают, что им невыгодно будет заниматься производством сигарет. В случае закрытия производств иностранных компаний, свои сигареты Украина производить, по сути, перестанет.

Сигареты
Уже с начала 2020 года цена пачки сигарет может подскочить до ста гривен / Бритиш Американ Тобакко

Сто гривен за пачку

Если закон 1049 заработает в полную силу, то, как это отразится на ценах на сигареты и другой табачной продукции для обычных потребителей? Чего вообще ожидать от полноценного внедрения в жизнь этого скандального документа?

"Не видеть очевидного – что табачные компании являются одними из наибольших доноров украинского бюджета – правительство просто не может. Именно табачные производители работают в Украине честно и прозрачно, и даже раньше срока уплачивают огромные налоги. Еще пару лет назад правительство взяло на себя, на мой взгляд, невыполнимое и опасное обязательство перед европейскими и международными экономическими институциями – довести до 2022 года уровень акцизов на сигареты до европейского. И вот теперь мы имеем такие невеселые "всходы". Нельзя в бедной Украине соглашаться на такого рода эксперименты, мы ведь не богатая и сытая Европа. Маржу нужно повышать постепенно, тогда это не будет так болезненно для всех, и в первую очередь, для потребителей", - завил Главреду глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, сегодня невозможно точно определить, на сколько в ближайшее время подорожают сигареты, однако уже в октябре 2019-го госбюджет недополучит огромные суммы.

Ведь от табачных компаний очень сложно получить какие-либо расчеты по себестоимости и ценообразованию. Они это все держат в строжайшем секрете. Отметим, что другие независимые эксперты считают, что даже сами табачные компании не всегда знают это наверняка. Зачастую они дотируют производство одних сигарет другими, и что касается себестоимости отдельных марок, то ее можно определять по очень сложным формулам. Главред так и не мог этого выяснить непосредственно у табачных компаний Украины – все хранится в строжайшем секрете.

Между тем руководство компаний все же привело на суд общественности свои расчеты по удорожанию сигарет в случае действия злосчастного вышеупомянутого закона. Так, члены Ассоциации Укртабак (ими являются все крупные производители сигарет) заявили, что повышение стоимости пачки сигарет с фильтром уже с ноября 2019-го может составить в среднем 7 гривен. С учетом повышения ставки акцизного сбора с 1 января 2020 года на 14 гривен (или на 40%) по сравнению с сегодняшним уровнем цен.

Растислав Чернак, генеральный директор компании Империал Тобакко в Украине считает, что в 2020 году в среднем цены на сигареты вырастут до 40%, по сравнению с сегодняшним уровнем.

iQOS, бездымные сигареты
От нового законопроекта пострадают не только обычные сигареты, но и электронные

Электронные сигареты "утопят" в акцизах

Отдельно необходимо сказать о табачных изделиях для электрического нагревания – ТИЭНах или стиках (девайсы IQOS, glo, LOGIC Pro), которые сегодня пользуются популярностью у 500 тысяч курильщиков из Украины. Конкретно об этих инновационных изделиях речь в законе №1049 не идет и, по-видимому, согласно именно этому документу, повышения цен на стики не должно происходить.

Однако не все так просто: недавно в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, снятии технических и логических несогласований в налоговом законодательстве". Согласно этому документу, предлагается в 4 раза увеличить ставку акцизного сбора на такие табачные изделия. Понятно, что в этом случае стики могут повыситься в цене для обычных потребителей гораздо больше, чем на 40%.

Табачные компании также побаиваются, что, учитывая большую скорость рассмотрения и принятия законопроектов, которые часто теперь происходят в парламенте, его также могут успешно и быстро принять. Интересно, что некоторые народные депутаты, которые являются авторами законопроекта, мало осведомлены о работе табачных компаний-производителей. Так, они утверждают, что такой законопроект не окажет прямого действия на украинских производителях, поскольку стики в нашей стране не выпускаются. Хотя их, например, производит Филипп Моррис Украина.

Контрабанда сигарет вырастет на 100%

Увеличение масштабности контрабанды сигарет также себя долго не заставит ждать. Так, например, экономический эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян заявил Главреду, что черный рынок сигарет в Украине довольно быстро вырастет на 100% по сравнению с сегодняшним днем.

Следует сказать, что и без того, ныне уровень черного и серого табачных рынков в нашей стране составляют довольно весомую часть. Как считает Алексей Дорошенко, в Украине уже несколько лет работают несколько нелегальных табачных фабрик, которые производят сигареты под известными марками и, естественно, не уплачивают никаких налогов в бюджеты всех уровней и, тем более, акциз.

"Легальные табачные производители об этом прекрасно знали и знают, на что неоднократно указывали в разные годы украинским властям. Однако в этом смысле ничего не делается. Такие нелегальные производства выгодны определенным высшим чиновникам и ими же активно "крышуются", - отмечает эксперт.

Киян же считает, что возросшие цены на легальные табачные изделия могут с лихвой нивелироваться ценами на сигареты от нелегальных производителей. Однако, разумеется, такое нивелирование существенно не скажется на общей ценовой ситуации на рынке сигарет в Украине.

21 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что готов встретиться на текущей неделе с руководством легальных компаний-производителей в Украине и снова обсудить эти наболевшие вопросы. Возможно, последнюю точку в этом вопросе еще ставить рано.

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