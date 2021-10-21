Штрафы от 17 до 51 тысячи гривен: украинцам грозит наказание за нарушение карантина в транспорте

Протокол за нарушение карантина в транспорте могут составить и на водителя - Нацполиция / УНИАН

В четверг, 21 октября, в Украине в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19, заработали новые правила пассажирских перевозок. Ответственность за нарушение карантинных норм будут нести перевозчики. Однако если водитель является ФЛП (физическим лицом-предпринимателем, - ред.), то протокол составят конкретно на него. Сумма штрафа может составить от 17 до 51 тысячи гривен. Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева.

Как сообщает РБК-Украина, она рассказала о том, что ответственность за нарушения карантинных правил во время перевозки пассажиров будут нести перевозчики. Однако перевозчик может быть как юридическим лицом, так и физическим лицом-предпринимателем. И если водитель является ФОП, то протокол будет оформлен конкретно на него.Читайте такжеМассовые скандалы, штрафы в 17000 гривен и иски: какими на практике будут проверки COVID-паспортов

"Но здесь есть нюанс: перевозчик может быть как юридическим лицом, так и ФОП. Поэтому обязательно проверяем документы, и если водитель - ФОП, то протокол оформляется именно на него. Затем материалы направляются в суд и уже там определяется наказание", - уточнила она.

Представитель полиции Рева подчеркнула, что при такой ситуации физическое лицо могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, а юридическому лицу грозит штраф от 34 до 51 тысячи гривен.

Новые правила пассажирских перевозок в Украине

Кабмин 11 октября принял решение об изменении правил пассажирских перевозок в Украине. В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 теперь для поездок в области желтой, оранжевой и красной зон карантина понадобится сертификат вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Правила начали действовать с 21 октября.

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В Укрзализныце рассказали о том, что проводники проверят наличие у пассажиров свидетельств об одной или двух дозах вакцинации, либо негативный тест на COVID-19. Документы в поездах Интерсити нужно будет предъявлять еще при посадке, а не во время пути.

Пассажиры должны соблюдать масочный режим. Правила не применяются к пассажирским перевозкам в городском транспорте и не распространяются на несовершеннолетних.