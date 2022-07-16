Штурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступить

ВСУ ударили по оккупантам РФ на Донбассе / Генштаб ВСУ, Reuters

На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в опубликованной в Facebook сводке, враг продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

Подчеркивается, что наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет – украинские воины заставили противника отойти.

Вместе с тем на Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Агрессор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах ряда населенных пунктов Харьковской области.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Гуляйполе, Зализнычное, Ольговское, Малые Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополь, Новоселка и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

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Ранее сообщалось о том, что Украина получит от западных партнеров снаряды для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times, этот процесс является поэтапным.

"Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия", - отметил министр.

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