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"Ситуация плачевная": полковник ВСУ назвал причину ракетного дефицита в РФ

13 декабря 2022, 17:28
Ракет Искандер в России осталось мало – чуть больше сотни, подчеркнул Роман Свитан.
Ту-95, Россия, крылатая ракета, бомбардировщик
Роман Свитан оценил ракетный потенциал РФ / vpk.name

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал информацию о ракетном дефиците в РФ на фоне массированных ударов по Украине.

По его словам, ракет Искандер в России осталось мало – чуть больше сотни, и производить она их не может в прежних количествах. Об этом он сообщил в ходе чата в Главреде.

"До начала полномасштабного вторжения в Украину у России было около 800-900 ракет Искандер. России понадобилось несколько лет, чтобы произвести такое количество", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что ракета Искандер – довольно сложная система, как и любая баллистическая высокоточная ракета: "Она собирается из новой элементной базы, которой сейчас у России нет. У россиян были определенные запасы элементной базы, но это был НЗ. И теперь они уже никогда не смогут произвести такого количества ракет, что было".

"По Искандерам Россия вышла в НЗ, потому мы не видим их использования. По остальным ракетам тоже плачевная ситуация. Однако Россия еще может производить Х-101. Это новая ракета, которую россияне совсем недавно поставили на боевое дежурство. У россиян еще есть некоторый запас элементной базы, который был накоплен до начала широкомасштабного наступления в Украине. Но и этот запас конечен. Потому россияне Искандеры не используют", - добавил Свитан.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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крылатые ракеты война России и Украины Роман Свитан
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