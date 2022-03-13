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Скадовск - под контролем Украины, военные РФ вышли из города

13 марта 2022, 05:58

Мэр Скадовска Александр Яковлев вышел на связь и рассказал, что ситуация в городе контролируемая. У населения есть газ, вода и свет, работают социальные службы.

Скадовск
Скадовск на Херсонщине находится под контролем Украины

По состоянию на вечер субботы, 12 марта, город Скадовск Херсонской области находится под контролем украинской власти. Российские оккупанты ушли из города.

Как сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев, ситуация в городе контролируемая. У населения есть газ, вода и свет, в городе работает патрульная полиция, служба охраны и активисты, которые также следят за порядком.

По словам Яковлева, работают службы социального обеспечения. Он попросил обращаться за помощью тех людей, которые действительно оказались в тяжелой ситуации и у которых нет продуктов питания.

Мэр также сообщил, что с понедельника, 14 марта, в школах Скадовска планируют возобновить учебный процесс, но в дистанционном режиме.

В городе и селах общины продолжает действовать комендантский час – с 22:00 до 6:00.

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