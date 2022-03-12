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"ХНР" послали вслед за кораблем РФ: проведено экстренное заседание облсовета

12 марта 2022, 22:06

Сессия Херсонского облсовета 44 голосами приняла обращение о том, что "Херсонщина – это Украина".

Херсон
/ Колыхаев Игорь/Facebook

На экстренном заседании сессии Херсонского областного совета было принято обращение о том, что Херсонщина – это Украина.

Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Рыбалко на своей странице в Facebook.

"Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. Заседание проходило в режиме Zoom, что предусмотрено регламентом. Сессия 44 голосами приняла обращение о том, что Херсонщина – это Украина", - добавил Рыбалко.

Попытка создания "ХНР": что известно

Напомним, ранее сообщалось о том, что в оккупированном Херсоне российские захватчики намерены провести так называемый "референдум" с целью создания в регионе "Херсонской народной республики" - "ХНР".

Отмечается, что они уже пытаются вести переговоры с депутатами областного совета по "сотрудничеству" по реализации сценария.

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