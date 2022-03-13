Зеленский жестко отреагировал на попытки оккупантов провести "референдум" в Херсоне

Владимир Зеленский / instagram.com/zelenskiy_official

Президента Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на попытке оккупантов создать в Херсонской области псевдореспублику "ХНР".

Глава государства предупредил коллаборантов о последствиях.

"Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить грустный опыт создания псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей. Давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР". Также мертворожденную, как "ЛНР" и "ДНР", чтобы организовать комитеты против законной власти.

Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам. Если кто-то искусился на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор пойти следом за 12 тысячами российских военных", - сказал Зеленский.

Оккупанты готовят "референдум" по созданию "Херсонской народной республики"

Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области относительно объявления очередной "народной республики".

Депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором, сообщил в Facebook общественный деятель Сергей Хлани.

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