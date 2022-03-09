Готовят для мирных горожан: оккупанты захватили СИЗО в Херсоне

СИЗО / rbc.ua

В Херсоне российские боевики захватили следственный изолятор. В их планах - ввести на захваченных территориях путинский полицейский режим.

Как рассказала омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, в здание Херсонского СИЗО, персонал и задержанные из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные.

"В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне", - говорится в сообщении.

В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим по-путински.

"Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление власти захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для содержания под стражей наших задержанных граждан", - сообщила омбудсмен.

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Преступные деяния российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающиеся защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов.

"Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ", - написала Денисова.

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Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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