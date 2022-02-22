Сегодня пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за признания "ЛДНР"

Дмитрий Кулеба / Reuters

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и признании "ЛДНР".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации.",- написал министр иностранных дел Украины.

Он уточнил, что соответствующее обращение нашего государства уже передано в Совет Безопасности ООН.

Кроме того, в США поддержали срочное проведение заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины.

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Позже стало известно, что в 4 утра по киевскому времени пройдет срочный Совбез ООН.

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Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что считает "необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

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