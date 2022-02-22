Сегодня пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за признания "ЛДНР"

Украина требовала созвать заседание Совета безопасности ООН.
Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и признании "ЛДНР".
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации.",- написал министр иностранных дел Украины.
Он уточнил, что соответствующее обращение нашего государства уже передано в Совет Безопасности ООН.
Кроме того, в США поддержали срочное проведение заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины.
Позже стало известно, что в 4 утра по киевскому времени пройдет срочный Совбез ООН.
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Путин признал "ЛДНР"
21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.
Путин заявил, что считает "необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР".
Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.
Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.
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