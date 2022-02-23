ВСУ несут потери на Донбассе: боевики ведут обстрел

Войска на Донбассе / Reuters

23 февраля оккупационные войска России 59 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще один получил боевую травму.

"По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ООС.

Оккупанты вели обстрелы в районе Золотого, Попасной, Пивденного, Песков, Светлодаровки, Станицы Луганская, Гранитного и других населенных пунктов.

В районе Богдановки зафиксировано 14 обстрелов. Здесь оккупанты применяли артиллерию 122 мм, минометы 82 и 120 мм и БМП-1.

Огонь велся возле:

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Мариуполя - 7 обстрелов из артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Счастье - 3 обстрела из РСЗО "Град" и минометов;

Авдеевка - 4 обстрела из минометов;

Марьинка - 5 обстрелов из минометов и гранатометов.

В результате обстрелов украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование.

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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