Скандал в ресторане Чачапури в Киеве: полиция ворвалась в заведение и оштрафовала повара из-за маски

В полиции заявили, что повар нарушила масочный режим, вследствие чего на нее был составлен административный протокол.
В киевском ресторане Чачапури на ул. Анны Ахматовой, 30, сотрудники правоохранительных органов ворвались на кухню и пытались вывести повара из заведения с целью оформления на нее админпротокола по причине, по версии полиции, неправильно надетой медицинской защитной маски.
Как сообщает Telegram-канал Политика страны, инцидент произошел во вторник, 26 января. Указывается, что столичная полиция пытается применять вступивший в силу 14 января закона, предусматривающий ответственность бизнеса за нарушение режима ношения масок во время карантина.
На опубликованном видео заметно, как девушка-полицейская оказывается в зоне, где готовится пища, и пытается задержать повара, которая на тот момент находилась в маске. Женщину обещали отвезти в один из райотделов Киева для оформления админпротокола. Полицейская заявляла, что такие действия предусмотрены действующим законодательством о полиции.Читайте такжеВ Украине появились новые штрафы за отсутствие масок: кого накажут и на какие деньги
Повар не соглашалась с требованиями полиции и просила предоставить видеодоказательства того, что она была без маски. Полицейская, в свою очередь, пригрозила закрыть заведение. В итоге женщину вывели с территории кухни и уже на плачущую сотрудницу заведения составили протокол.
Полицейские заявили, что женщина неправильно носила маску – у нее не был прикрыт нос. При этом правоохранители сказали, что админпротокол можно будет оспорить.
Карантин в Украине
- На территории Украины до 1 марта года действует общенациональный карантин, предусматривающий соблюдение противоэпидемиологических норм по правилам оранжевой эпидемзоны.
- 14 января 2021 года вступил в силу закон, предполагающий ответственность бизнеса за нарушение карантинных норм. В частности, владельцы бизнеса и предприятий могут получить штраф в том случае, если их сотрудники неправильно (не закрывая нос) носят защитную маску.
- Примечательно, налагать штраф имеют право не только полицейские, но и сотрудники эпидемиологической госслужбы и представители местных органов власти.