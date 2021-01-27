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Скандал в ресторане Чачапури в Киеве: полиция ворвалась в заведение и оштрафовала повара из-за маски

27 января 2021, 17:41
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В полиции заявили, что повар нарушила масочный режим, вследствие чего на нее был составлен административный протокол.

Чачапури
В ресторан Чачапури на Анны Ахматовой, 30 нагрянула полиция из-за нарушения правил карантина/ facebook.com/chachapuri.poznyaky

В киевском ресторане Чачапури на ул. Анны Ахматовой, 30, сотрудники правоохранительных органов ворвались на кухню и пытались вывести повара из заведения с целью оформления на нее админпротокола по причине, по версии полиции, неправильно надетой медицинской защитной маски.

Как сообщает Telegram-канал Политика страны, инцидент произошел во вторник, 26 января. Указывается, что столичная полиция пытается применять вступивший в силу 14 января закона, предусматривающий ответственность бизнеса за нарушение режима ношения масок во время карантина.

На опубликованном видео заметно, как девушка-полицейская оказывается в зоне, где готовится пища, и пытается задержать повара, которая на тот момент находилась в маске. Женщину обещали отвезти в один из райотделов Киева для оформления админпротокола. Полицейская заявляла, что такие действия предусмотрены действующим законодательством о полиции.Читайте такжеВ Украине появились новые штрафы за отсутствие масок: кого накажут и на какие деньги

Повар не соглашалась с требованиями полиции и просила предоставить видеодоказательства того, что она была без маски. Полицейская, в свою очередь, пригрозила закрыть заведение. В итоге женщину вывели с территории кухни и уже на плачущую сотрудницу заведения составили протокол.

Полицейские заявили, что женщина неправильно носила маску – у нее не был прикрыт нос. При этом правоохранители сказали, что админпротокол можно будет оспорить.

Карантин в Украине

новости Киева скандал ресторан Карантин в Киеве
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