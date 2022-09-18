Скандал вокруг экс-министра Румынии: Украина отреагировала на заявление о "передаче своих территорий"

Дипломаты назвали такие заявления неприемлемыми.
Бывший румынский министр Андрей Марга считает, что Украина должна разделиться и отдать свои территории другим государствам. В посольстве Украины в Бухаресте назвали такое заявление неприемлемым. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.
Дипломаты заявили, что Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы.
"Мы сожалеем, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга делает заявления, которые ставят под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Обеспечение полного соблюдения этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте", - заявили дипломаты.
Скандальное заявление Андрея Марга
Бывший глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в"неестественных границах" и ей необходимо "передать свои земли" Венгрии, Румынии, Польше и России.
"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты", — заявил Марга.
Он добавил, что Румынии "нечего делать" в войне РФ против Украины. Этот вопрос, по его мнению, нужно решать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.
Ранее социологи выяснили, что подавляющее большинство украинцев не готовы идти на какие-либо территориальные уступки ради скорейшего прекращения войны с РФ.
Социологи сообщили, что для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (этот показатель вырос на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом, проведенном в июле).
При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.
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