Скандал вокруг PinchukArtCentre: экскурсовод назвал войну на Донбассе "гражданской"

Вокруг PinchukArtCentre разгорелся скандал / Фото lonelyplanet.com

В Киеве в центре современного искусства PinchukArtCentre разгорелся скандал. Как рассказала закарпатская журналистка Галина Сернивка, которая побывала в центре 29 мая, экскурсовод назвал войну на Донбассе "гражданской".

Одним из фрагментов экспозиции PinchukArtCentre были чашки из жилого дома, в который попал снаряд на Донбассе, пишет Сернивка в Facebook.

"Рассказывая о "памятнике гражданским войнам", координатор-экскурсовод назвал и войну на востоке Украины гражданской. Я думала мне послышалось... никто не возражал... Да нет, не послышалось! На мое замечание, что у нас не гражданская война, он вопросительно ответил: "российско-украинская?". "Да. Российско-украинская! Есть сомнения?!"- поделилась журналист.

"Как на седьмом году войны можно говорить, что у нас гражданская война, а на замечания отвечать в стиле "какой разницы"?!!! Как?!"- добавила она.

Чашки из жилого дома, в который попал снаряд на Донбассе / facebook.com/halyna.ssss

В комментарии к посту Галины Сернивки появился комментарий представителей PinchukArtCentre. В центре заявили, что произошло недоразумение.

"Наш коллега, координатор по взаимодействию с посетителями, на экскурсии рассказывал о том, что как революция 1917 привела к гражданской войне, так же и революция 2014 привела к войне, но в этом случае российско-украинской. Революция 1917 года была упомянута в контексте работы Никиты Кадана "Победа", которая является авторской реконструкцией "Памятника трем революциям: 1825, 1905, 1917 годов" харьковского художника периода авангарда Василия Ермилова, которую Никита Кадан завершает найденными на прифронтовом Донбассе чашками в расплавленном стекле из дома, сожженного в результате артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

"Таким образом, перед нами артефакт войны, положенный на памятник революции. У PinchukArtCentre нет никаких сомнений в том, что с 2014 года на востоке Украины происходит именно российско-украинская война, и эту тему мы неоднократно поднимали в наших выставках", - добавили в центре современного искусства.

Как отреагировали в Сети:

"Тут все просто - ответ в самом названии артцентра"

"И "художнику" захотелось славы. Сейчас заявит, что "фашисты" его притесняют за позицию и опа - уже в Амстердаме"

"Коллаборационисты ... ватные, и врагов не надо"

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