Сколько россиян поддерживают убийства украинцев и захват городов - соцопрос

Уровень поддержки действий российской армии против украинских граждан и территорий поддерживают 78% россиян, говорится в исследовании "Левады-центр" за 22-28 августа.
Подчеркивается, что исследование было уже проведено после событий в Курской области.
Согласно исследованию, почти всех опрошенных россиян беспокоит атака со стороны ВСУ на Курскую область – 91%, однако шок, вызванный прорывом, уже прошёл.
78% россиян поддерживают продолжение войны против Украины. Не поддерживают – в совокупности 17% россиян.
При этом о необходимости перехода к мирным переговорам говорит каждый второй россиянин.
Сторонники мирных переговоров чаще всего обосновывают мнение тем, что "много жертв, люди гибнут" – 48%, а те, кто считает, что сейчас необходимо продолжать военные действия чаще всего говорят о необходимости "довести до конца, закончить начатое" — 42%.
Все больше россияне тревожатся из-за перспективы новой мобилизации, но не видят в ней необходимости: 57% опрошенных не ожидают второй волны мобилизации, а 60% не видят в ней необходимости.
Доля тех, кого тревожит перспектива мобилизации, в августе составила 46%. В феврале этого года новой волны мобилизации опасались 34% респондентов.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Прорыв в Курскую область - ради переговоров?
В начале августа ВСУ начали наступление на Курскую область. В настоящее время украинские силы контролируют больше тысячи квадратных километров российской территории.
Среди целей в ОП также называли попытку отвлечь резервы ВС РФ от Покровской операции, однако РФ усилила давление на этот участок в два раза.
Россия продолжает настаивать на "мирных" переговорах на своих условиях, несмотря на произошедший хаос на театре боевых действий.
Вместе с тем, нежелание Москвы защищать Курскую область сильно ударило по рейтингу самого Путина. Также из исследований выплывает, что русские боятся новой волны мобилизации.
В настоящее время и Россия, и Украина, скорее, воюют за стратегию, соглашаются аналитики. В случае захвата Москвой Покровска и Часового Яра у врага появится плацдарм для наступления, например, на Днепропетровскую область.
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