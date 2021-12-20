Смертность украинцев за год выросла более чем на 25% – новые данные Госстата

Население сократилось на 300 тысяч человек с начала года / ua.depositphotos.com

Общая смертность среди населения в Украине в октябре этого года по сравнению с прошлым годом выросла на 25,8%.

Такие новые данные о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2021 года обнародовала Государственная служба статистики.

В Украине в период с января по октябрь этого года умерли 562 137 человек. В прошлом году за такой же период умерли 426 687 человек.

Только за октябрь 2021 года умерли 74 282 человека. При этом в октябре 2020-го это количество составляло 59 047 человек – то есть на 15 235 меньше.

Рождаемость в Украине сократилась. Так, если в период с января по октябрь этого года родилось 229 209 человек, то за такой же период прошлого года – 247 278 человек.

Реклама

В 2021 году к октябрю миграционный прирост составлял 15 473 человека, тогда как в прошлом году было на 8 621 меньше – 6 852 человека.

По состоянию на 1 ноября численность населения в Украине составляла 41 270 899 человек. Принимая во внимание смертность, рождаемость и миграционные процессы, количество населения в нашем государстве с начала года сократилось на 317 455 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине смертность от COVID-19 вдвое выше официальной статистики. Кроме того, ученые из Академии наук заявили, что на протяжении последнего времени летальность от коронавируса в Украине осталась близка к 3%.

При этом в Национальной академии наук отмечали, что коронавирус на третьем месте среди причин смертей в Украине. На первом и втором месте – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Вас также может заинтересовать: