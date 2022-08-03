Снизятся ли цены на продукты в Украине после разблокировки портов: ответ эксперта

Какие продукты в Украине подорожают / pixabay

Эксперты прогнозировали, как повлияет договоренность о разблокировке экспорта зерна через Черное море на рост цен на продукты питания в Украине.

По словам директора Всеукраинского аграрного форума Марии Дидух в эфире телемарафона, разблокировка портов сможет снизить инфляционное давление на стоимость продуктов питания в Украине.

Но, например, хлеб или масло не зависят от этих факторов и их цены не изменятся.

"Ценовая политика именно на зерновую группу, я имею в виду хлеб и масло, в принципе не зависят от того, будут ли разблокированы порты. Разблокировка портов поможет поступлению валютных средств в украинскую экономику. Я думаю, что этот значительный приток валютных средств немного остановит темп инфляции, и стоимость продуктов в Украине может немножко дешеветь", - сказала Дидух.

По информации эксперта, из-за роста курса валют могут подорожать импортные продукты питания.

"Так, из-за оккупации южного региона мы зависим от импорта и здесь цена будет зависеть от курса валют в Украине. Но резкого удорожания продуктов питания в Украине в ближайшее время не предвидится, у нас всего достаточно", – объяснила эксперт.

Отметим также, овощи к концу сезона в Украине могут немного подешеветь, хотя их стоимость уже бьет рекорды по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее Национальный банк Украины 21 июля увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

Также Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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