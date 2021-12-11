Содержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в Украине

Вареную колбасу первого и второго сорта лучше не покупать / Фото pixabay.com

Глава правления Споживча довіра Елена Куликова рассказала, какую колбасу лучше не покупать, ведь она может травмировать пищевод.

В Украине самая большая проблема в колбасе – использование мяса механической обвалки. При перемалывании костей остаются частицы - они тонкие, как "иголки", и могут вызывать язвы, передает Obozrevatel.

"Во время перемалывания костей остаются маленькие неперемолотые частицы. Они могут быть 1-2 мм, тоненькие, как иголочки. Человек ест колбасу и эта иголочка может воткнутся в пищевод. Тогда образуются язвы, эрозии, свищи и так далее", - рассказала эксперт.

Чаще всего такая проблема встречается в вареной колбасе, особенно первого и второго сорта.

Куликова добавила, что при производстве вареной колбасы некоторые предприятия используют белково-жировые эмульсии, которые делаются из шкуры, жиров, субпродуктов. Наличие таких эмульсий дает возможность производителю снизить содержание мясного сырья в колбасе до 50%.

Реклама

Что касается сырокопченых колбас, их фальсифицировать сложнее. Но для того, чтобы продлить срок годности продукта, в него добавляют большое количество усилителей вкуса. При этом в высших сортах их быть не должно.

"В то же время стоит помнить, что тот же глютамат натрия естественным образом присутствует в мясе. Если его доля составляет до 1000 мг на кг продукта – это абсолютно нормальная ситуация. Опасаться стоит высокого содержания глутамата – 4-5 тыс. мг", – объяснила эксперт.

Куликова посоветовала покупать колбасу в проверенных местах, больших супермаркетах и обязательно в упаковке, на которой есть срок годности и состав.

Читайте также: