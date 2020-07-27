"Почему ваш Царь с**бнул из страны": Федына призвала протестовать против "капитуляции" и получила в Сети

София Федина / УНИАН

Скандально известный нападками на президента Владимира Зеленского нардеп из фракции Европейская солидарность София Федына призвала военнослужащих, медиков, волонтеров и обычных украинцев выходить на акции протеста против "капитуляции" по всей стране.

Соответствующее видеообращение Федына выложила на свою страницу в социальной сети Facebook.

Под "капитуляцией" нардеп понимает объявленное с полуночи 27 июля 2020 года перемирие в зоне военного конфликта на Донбассе.

Федына обратилась к украинцам и призвала присоединиться к акциям протеста (по месту проживания) в 19.00.

"Мы строили нашу армию и сегодня мы готовы ее защищать. Вам не запретить нам держать оборону", ‒ подытожила нардеп.

В комментариях пользователи Facebook разделились на два лагеря. Одни безоговорочно поддержали Федыну, другие – жестко раскритиковали и ее, и лидера ЕС, бывшего президента Петра Порошенко.

"Вы так бравируете и в ролике и в комментариях. почему же вы ещё не бросаетесь в атаку, на пулемёты, отвоевывая Крым и Донбасс? Вместо этого сидите в спокойном Киеве и устраиваете дурацкие пикеты", "Капитуляцию подписал шоколадный барыга в 2014 году!" "Почему ваш сЦарь с**бнул из страны в такое важное время [по данным журналистов, Петр Порошенко с семьей уехал из Украины на отдых в Турцию ‒ Главред]", ‒ написали они.

Напомним, в конце октября минувшего года нардеп от Европейской солидарности София Федина и волонтер Маруся Звиробий обнародовали совместное видеообращение, в котором "наехали" на президента Владимира Зеленского ‒ после того, как он поговорил с добровольцами в поселке Золотое на Донбассе.

Далее ‒ Федине и Звиробий вручили уведомление о подозрении по фактам угроз главе государства. Позже Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтеру – ее обязали сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Еще позднее, 10 марта 2020 года Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения Софие Федине и решил освободить ее под личное обязательство.